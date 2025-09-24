ركاش: 44 % من القيمة المالية للعقود التي أبرمتها الجزائر خلال “إياتياف 2025” استثمارية

بلغت قيمة الاتفاقيات الاستثمارية التي وقّعتها الجزائر خلال احتضانها للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (4-10 سبتمبر) 5 مليار دولار، أي ما يعادل 44 بالمائة من إجمالي الاتفاقيات التي وقعتها خلال المعرض.

أوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش خلال كلمة ألقاها بمقر الوكالة، خلال لقاء جمعه بالمؤسسات الجزائرية الموقعة على الاتفاقيات الاستثمارية بمناسبة المعرض، اليوم الأربعاء، أن العقود التي أبرمتها الجزائر خلال هذا الحدث الهام والتي بلغت قيمتها 11.4 مليار دولار، “توزعت على 5 مليار دولار كعقود استثمارية، فيما تمثل البقية عقودا تجارية تخص تبادل السلع والخدمات وتعزيز المبادلات البينية”.

وبلغت حصة الجزائر من إجمالي الاتفاقيات الموقعة خلال المعرض 23.6 بالمائة من إجمالي الصفقات (48.3 مليار دولار)، تم إبرامها مع 31 دولة من بينها بلدان من خارج القارة الإفريقية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، كندا والصين، وتوزعت على عدة قطاعات، لاسيما الصناعات الكهربائية والطاقوية، الحديد والصلب، الصناعات الغذائية والمنتجات الإلكترونية، وفقا للمسؤول ذاته.

وبالمناسبة، جدّد ركاش التأكيد على التزام الوكالة بـ”مرافقة المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين إلى غاية تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع”، داعيا وسائل الإعلام إلى المساهمة في هذه الديناميكية، من خلال نقل قصص النجاح التي من شأنها تحفيز متعاملين آخرين على الانخراط في هذا المسار، خاصة وأن للإعلام دورا محوريا في بناء الثقة والترويج لصورة الجزائر كفاعل اقتصادي إقليمي و كبلد جاذب للاستثمار.

ويهدف اللقاء التنسيقي إلى وضع آلية للمتابعة المستمرة لتنفيذ المشاريع والعقود الموقعة، والذي تم خلاله إطلاق رابط عبر الموقع الإلكتروني للوكالة، يتضمن استمارة خاصة تمكن المتعاملين الاقتصاديين من عرض انشغالاتهم وتحديد متطلبات مشاريعهم.

وتأتي هذه المبادرة لضمان متابعة شخصية للمستثمرين وتسهيل مختلف الإجراءات الإدارية المرتبطة بتجسيد الاتفاقيات، بما يضمن سرعة ونجاعة التنفيذ.