ركراكي وليد: “مباراة شباب بلوزداد ستكون تكتيكية ونعرف ماذا ينتظرنا”
بقلم فيصل زيان بوزيان
عبر مدرب الوداد المغربي، وليد ركراكي، عن عزم فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية، ضد شباب بلوزداد، برسم ذهاب رابطة أبطال اوروبا.
وصرح رقراقي للإعلام:”سنلعب ضد متصدر وبطل الجزائر، شباب بلوزداد يملك ثقة كبيرة، حيث تأهل من مجموعة الترجي”.
وأضاف المتحدث:” المباراة متكافئة، نحترم منافسنا، شباب بلوزداد يملك الأفضلية ونحن سنلعب بدون ضغط”.
يذكر أن مباراة شباب بلوزداد ضد الوداد المغربي ستلعب بملعب 5 جويلية على الساعة الـ22.00 مساءا.
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