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الرياضة

ركراكي وليد: “مباراة شباب بلوزداد ستكون تكتيكية ونعرف ماذا ينتظرنا”

بقلم فيصل زيان بوزيان
ركراكي وليد: “مباراة شباب بلوزداد ستكون تكتيكية ونعرف ماذا ينتظرنا”
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عبر مدرب الوداد المغربي، وليد ركراكي، عن عزم فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية، ضد شباب بلوزداد، برسم ذهاب رابطة أبطال اوروبا.

وصرح رقراقي للإعلام:”سنلعب ضد متصدر وبطل الجزائر، شباب بلوزداد يملك ثقة كبيرة، حيث تأهل من مجموعة الترجي”.

وأضاف المتحدث:” المباراة متكافئة، نحترم منافسنا، شباب بلوزداد يملك الأفضلية ونحن سنلعب بدون ضغط”.

يذكر أن مباراة شباب بلوزداد ضد الوداد المغربي ستلعب بملعب 5 جويلية على الساعة الـ22.00 مساءا.

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