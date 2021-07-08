ركلة “جزاء” إنجلترا تصنع الحدث عالميا !

صنعت ركلة الجزاء التي تحصل عليها المنتخب الإنجليزي في مباراة نصف النهائي أمام الدنمارك سهرة أمس الأربعاء الحدث عالميا، حيث أكد الجميع ان ضربة الجزاء التي تحصل عليها “سترلينغ” وهمية.

البداية بالمدرب البرتغالي “جوزي مورينيو” الذي صرح أنه لم يفهم كيف تم احتساب ركلة جزاء في حين ان لقطات الإعادة لم تظهر أي شيء حيث صرح قائلا: “لم تكن أبدا ركلة جزاء، خصوصا على هذا المستوى، نصف نهائي كأس أوروبا، لا أفهم القرار”.

أما الإنجليزي “غاري نيفيل” فهو الآخر علق على تلك الركلة قائلا: “إذا أردنا أن نكون عادلين، يجب أن تكون محطما لخسارة المباراة بركلة جزاء كهذه”، وزميله السابق في المنتخب الإنجليزي “مايكل أوين” صرح هو الآخر: “هيا بنا.. لست متأكدًا أنها ركلة جزاء لكن من يهتم”.

وتفاجأ الجميع من مستوى الحكام في نصف نهائي هذه المسابقة القارية، خاصة أن هناك تقنية “الفيديو”، فراح البعض يؤكد أن الإتحاد الأوروبي يمنح الأفضلية للمنتخب الإنجليزي، والأبرز من هذا أنه في لقطة سترلينغ الذي لم يعرقل كانت هناك كرتين فوق أرضية الميدان.

يذكر أن إنجلترا تأهلت للنهائي لأول مرة في التاريخ بعد فوزها أمام الدنمارك بنتيجة 2-1 وستواجه إيطاليا الأحد المقبل.