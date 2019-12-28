ركلة جزاء محرز تُثير جدلا كبيرا في إنجلترا

صنعت ركلة الجزاء التي تحصل عليها الدولي الجزائري رياض محرز، الحدث في إنجلترا، نظرا للوقت الطويل الذي إستغرقه الحكم لتصفيرها.

وإعتبر خبير التحكيم، مارك هاسلي، بأن ما حدث، يؤكد بأن تقنية “الفار”، أصبحت تقتل المُباريات أكثر من أي شيء آخر.

وصرّح قائلا لجريدة “الصن” :”لقد إستغرق الحكم دقيقتين و12 ثانية، ما بين التدخل الذي تعرض له محرز وإعلان ركلة الجزاء”.

وواصل :”هذه مُدة إنتظار طويلة، ولا تُساعد أي كان فوق أرضية الميدان”.

يُشار بأن مُدرب السيتي، بيب غوارديولا، ورغم إستفادة فريقه من هذه التقنية، إلا أنه يبقى من أكبر منتقديها.

وتتعرض تقنية العودة الى الفيديو، لإنتقادات كثيرة في الآونة الأخيرة في جميع الدوريات الأوروبية.

ويعتبر غالبية المُتابعين، بأنها أصبحت تُكسر ريتم المُباريات وتفقدها مُتعها بشكل غير مُتوقع منذ بداية الموسم.