ركن السيارات خارج المواقف.. إدارة مطار الجزائر تحذر مستخدميها

أصدرت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، بيانا صحفيا، ذكرت مستخدميها بإلزامية ركن مركباتهم في مواقف السيارات المتواجدة بالمطار.

وأوضحت إدارة مطار الجزائر، أنه يمنع منعا باتا ركن السيارة خارج المواقف وإلا سيتم وضع ماسك العجلات من طرف أعوان الشرطة.

كما دعت مستخدميها بالتقرب من أجهزة الدفع الاتوماتكي او اليدوي للمحطة الغربية لدفع مستحقات الموقف وتأكيد التذكرة عند مغادرة الموقف للخروج بكل سهولة وتجنب الفوضى في حالة تجاوز المدة الزمنية المجانية المحددة (30دقيقة).