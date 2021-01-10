ركود نسبي للأسعار في الإنتاج الصناعي العمومي خلال الثلاثي الثالث من 2020

شهدت أسعار الإنتاج في القطاع الصناعي العمومي، خارج المحروقات، ركودا نسبيا يقدر بـــ -0.2 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020.

وأفاد الديوان الوطني للإحصائيات، أن هذا الركود النسبي يفسر بانخفاض أو ركود الأسعار لأغلبية قطاعات النشاطات.

وباستثناء ارتفاع يقدر بـ+1.4 بالمائة) لأسعار إنتاج المناجم والمحاجر و0.5 بالمائة لصناعات الخشب، شهدت باقي الفروع انخفاضا.

وقد تراجعت الأسعار عند الإنتاج الصناعي في قطاع الطاقة بـ 7 في المائة ومواد البناء -0.2 في المائة خلال الثلاثي الثالث من 2020.

وخلال الثلاثي الثالث من 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019، ارتفعت الأسعار عند الانتاج الصناعي خارج المحروقات ب 2.2 بالمائة.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 شهدت أسعار القطاع الصناعي العمومي خارج المحروقات تصاعديا يقدر بــ5ر2 بالمائة.

وقد تم تسجيل هذا المنحى أساسا في القطاعات الصناعية للجلود والأحذية بــ9.9 بالمائة والمناجم والمحاجر بـ 7.2 بالمائة.

أما قطاعات الطاقة بـ 5.2 بالمائة وصناعات الحديد والصلب والميكانيكية والكهربائية والالكترونية بـ 3.9 بالمائة.