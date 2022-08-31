ركود وشتاء قاتم.. هذا ما سيحدث لأوروبا في حال قطعت روسيا نهائيا الغاز

رسمت وكالة التصنيف المالي سيناريو أسود في حال قامت روسيا بتعليق الإمدادات إلى أوروبا بشكل شبه كامل.

وقالت الوكالة إن ألمانيا ستدخل مباشرة في الركود بسبب اعتمادها شبه الكامل على الميثان الروسي. بينما يمكن لإيطاليا أن تفعل ما هو أفضل.

وأشار ذات التقرير أن تمو منطقة اليورو سيضعف وسيظل التضخم مرتفعًا لفترة أطول.

وبعد ذلك ، توضح وكالة التصنيف، أن التضخم المرتفع كثيرًا من شأنه أن يجبر البنك المركزي الأوروبي. على رفع معدل إعادة التمويل إلى 3٪ بحلول بداية عام 2024 ، على الرغم من النمو الأضعف بكثير.

ووفقًا لخبراء الاقتصاد في Standard & Poor’s، تحدد ثلاثة عوامل التأثير الاقتصادي لكل بلد. أولاً ، مدى اعتماد الاقتصاد وخاصة الصناعة على الغاز الطبيعي ، بشكل مباشر أو غير مباشر. وثانيًا، حجم حصة الغاز الروسي في إجمالي استهلاك الغاز. وثالثًا ، مدى استعداد الحكومات لحماية الأسر والشركات من الطاقة بالجملة الأعلى التكاليف.

في ألمانيا، من المتوقع أن تكون الضربة التي يتعرض لها الإنفاق الاستهلاكي أكثر وضوحًا بسبب التضخم المرتفع نسبيًا. المدفوع بالضريبة الخاصة التي تم إدخالها في أكتوبر بالإضافة إلى أسعار الغاز بالتجزئة المرتفعة بالفعل.

بدلاً من ذلك، سيكون التأثير على الاقتصاد الفرنسي أضعف لأن الصناعة تستخدم المزيد من الطاقة من الطاقة النووية.

وتشير S&P إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل إيطاليا تعاني أقل من ألمانيا. هو أنها أحرزت تقدمًا أكثر من ألمانيا في تنويع مواردها من الطاقة. حيث يأتي أكثر من ثلاثة أخماس غازها الآن من مصادر غير روسية، بشكل أساسي من الجزائر.

كما أن هذا لا يحمي الاقتصاد الإيطالي من ارتفاع تكلفة الغاز من المنتجين غير الروس.

إن ارتفاع التضخم بشكل ملحوظ في منطقة اليورو سيجعل من المرجح البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل إعادة التمويل فوق خط الأساس. ما يجعل الأوروبيين على موعد مع شتاء قاتم ووضع اقتصادي صعب.