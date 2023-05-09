رمان:”أمامنا مباراة فاصلة للتأهل للمونديال.. ولهذا السبب برمجنا مواجهة ودية”

كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة. أرزقي رمان. عن جاهزية فريقه تحسبا لمواجهة المغرب، في ربع النهائي للمنافسة.

وصرح المدرب رمان اليوم الإثنين، في الندوة الصحفية التي تسبق المواجهة:واجهنا منتخبات قوية في الكان وأهم شيئ هو تأهلنا للربع النهائي”.

وتابع رمان:”تتبقى لنا مواجهة فاصلة لبلوغ المونديال، وحضرنا اللاعبين ذهنيا جيداً، ويجب على الكل المساهمة في توفير الظروف الجيدة لهذا المنتخب للتأهل .

وأوضح رمان:”برمجنا مواجهة ودية لمنح فرصة للاعبين الأقل منافسة في لربح دقائق للتحضير بقوة لما تبقى من هذه المنافسة”.