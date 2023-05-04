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الرياضة

رمان: “اللاعب بن علي اتخذ موقفا رجوليا.. والفاف ستتخذ كل الاجراءات لاسترجاع حقه”

بقلم فيصل زيان بوزيان
رمان: “اللاعب بن علي اتخذ موقفا رجوليا.. والفاف ستتخذ كل الاجراءات لاسترجاع حقه”
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تضامن الناخب الوطني للناشئين، أرزقي رمان، مع لاعبه يونس بن علي، والذي قام فريقه بفسخ عقده بعد التحاقه بالخضر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.

وصرح رمان، اليوم الخميس، في الندوة الصُحفية، التي تسبق مواجهة الكونغو: “اللاعب بن علي يونس اتخذ موقفا رجوليا، بقراره تمثيل المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا”.

وتابع رمان: “اللاعب يونس بن علي خلوق، ويملك إمكانات جيدة، وقراره هذا نتج عنه فسخ عقده مع فريقه نانت، والكل تضامن مع اللاعب”.

وأوضح الناخب رمان:”الإتحادية الجزائرية لكرة القدم ستتخذ كل الاجراءات للدفاع عن حق اللاعب، ومن جهتنا نحن يجب تغيير الاستراتيجية والعودة للعمل بالتكوين الجاد”.

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