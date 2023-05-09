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الرياضة

رمان:”المنتخبان الجزائري والمغربي يتعارفان.. وجزئيات صغيرة ستحسم المواجهة”

بقلم فيصل زيان بوزيان
رمان:”المنتخبان الجزائري والمغربي يتعارفان.. وجزئيات صغيرة ستحسم المواجهة”
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كشف الناخب الوطني أرزقي رمان، عن أهمية مواجهة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة ضد المغرب.

وصرح رمان في الندوة الصحفية التي تسبق المواجهة:”نُحضّر بصفة عادية للمواجهة كأي مباراة، فقط من الناحية التكتيكية حضّرنا بطريقة خاصة”.

وأضاف رمان:” الجمهور القسنطيني سيمنحنا شحنة زائدة للدخول بقوة في هذه المباراة، ومشكور مسبقا على الحفاوة التي استقبلونا بها”.

وأوضح المدرب رمان: “المنتخبان الجزائري والمغربي يتعارفان، سبق أن لعبنا عدة مواجهات والأوراق مكشوفة للطرفين، والمواجهة ستُحسم بجزئيات صغيرة”.

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