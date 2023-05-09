رمان:”المنتخبان الجزائري والمغربي يتعارفان.. وجزئيات صغيرة ستحسم المواجهة”

كشف الناخب الوطني أرزقي رمان، عن أهمية مواجهة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة ضد المغرب.

وصرح رمان في الندوة الصحفية التي تسبق المواجهة:”نُحضّر بصفة عادية للمواجهة كأي مباراة، فقط من الناحية التكتيكية حضّرنا بطريقة خاصة”.

وأضاف رمان:” الجمهور القسنطيني سيمنحنا شحنة زائدة للدخول بقوة في هذه المباراة، ومشكور مسبقا على الحفاوة التي استقبلونا بها”.

وأوضح المدرب رمان: “المنتخبان الجزائري والمغربي يتعارفان، سبق أن لعبنا عدة مواجهات والأوراق مكشوفة للطرفين، والمواجهة ستُحسم بجزئيات صغيرة”.