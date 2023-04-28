رمان:”حضّرنا جيدا للكان.. وهذا ما يحتاجه لاعبونا”

كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، أرزقي رمان، عن جاهزية فريقه لخوض غمار كأس أمم إفريقيا، التي ستحتضنها الجزائر.

وصرح الناخب الوطني رمان، اليوم الجمعة لقناة النهار:”صحيح أننا قمنا بتربصات تحضيرية كثيرة، والعمل الجدي إنطلق منذ نهاية كأس العرب”.

وأضاف المتحدث:”عوضنا نقص الإحتكاك باللاعبين بإجراء تربصات كثيرة، خاصة وأن هؤلاء اللاعبين في هذا العمر بحاجة للمشاركة في المنافسات الدولية”.

للإشارة، سيفتتح الخضر مشوارهم في “كان أقل من 17 سنة”، ضد منتخب الصومال بملعب براقي، بداية من الساعة 20.00 مساءً.