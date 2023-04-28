رمان:”فحوصات تحديد العمر كانت ناجحة واللاعبون جاهزون للمنافسة”

قال الناخب الوطني لأقل من 17 سنة، إنّ فحوصات تحديد العمر التي أجرتها عناصر المنتخب الوطني IRM، كانت ناجحة.

وصرح المدرب أرزقي رمان، خلال الندوة الصحفية بملعب نيلسون مانديلا، اليوم الجمعة:”كل اللاعبين جاهزون لخوض منافسة “كان أقل من 17 سنة”.

وأضاف رمان:”صحيح أن المهاجم مسلم أناتوف تعرض لإصابة خطيرة، في آخر مواجهة تحضيرية، لكنه شُفي تماما”.

وتابع المتحدث:”اللاعب مدني يونس يواصل التحضيرات مع المحضر البدني، والستة وعشرين لاعب جاهز لخوض منافسة الكان”.

وأوضح ذات المتحدث:”فحوصات IRM التي أجراها اللاعبين لتحديد عمر اللاعبين كانت ناجحة، وصارت في الطريق الصحيح”.