رمان:”مواجهة السنغال تختلف عن مباراة الافتتاح ولاعبونا تخلصوا من الضغط”

كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، أرزقي رمان، عن صعوبة مواجهة المنتخب السنغالي، برسم الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس إفريقيا.

وصرح رمان لقناة النهار، اليوم الإثنين، خلال الندوة الصحفية التي تسبق المواجهة:”المنتخبان قدما أداءً جيداً في الجولة الأولى”.

وأضاف رمان:” المواجهة ستختلف عن مباراة الافتتاح، ولاعبونا تخلصوا من ضغط المواجهة الافتتاحية، ويدخلون مواجهة السنغال بأريحية”.

وأوضح الناخب رمان:”مواجهة السنغال بمعطيات مختلفة، الخصم صعب ونتابعه منذ تأهله عن منطقته غرب إفريقيا، فهو معروف بقوته”.