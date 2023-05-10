رمان :”أتأسف للجمهور الجزائري وأتحمل مسؤولية الإقصاء”
بقلم عزيز طالبي
أكد مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ارزقي رمان تحمله المسؤولية وراء الإقصاء أمام منتخب المغرب.
وقال ارزقي رمان خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “أتحمل مسؤولية الإقصاء، و اللاعبين قاموا بواجبهم،نتمنى أن لا تكون تصفية الحسابات، يجب التعلم من الدروس”.
كما أضاف ارزقي رمان “سنعمل على التحسن، و أكاديميين أفضل منا، ننتظر استكمال الأكاديميات كذلك”.
وأردف مدرب الكتيبة الوطنية “هذه هي كرة القدم، أشكر اللاعبين عل كل المجهودات و لم يخيّبوا، أتأسف من الجمهور الذي حضر بقوة إلى الملعب، ولا احد كان يتمنى الخسارة، كل مسؤول في المنتخب قام ما عليه، و المديرية الفنية”.
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