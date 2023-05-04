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الرياضة

رمان: “أعد الشعب الجزائري بضمان التأهل للمونديال”

بقلم كريم تيغرمت
رمان: “أعد الشعب الجزائري بضمان التأهل للمونديال”
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قطع مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، أرزقي رمان، وعدا للجمهور الجزائري، بقيادة أشباله للمونديال.

وصرح رمان، اليوم الخميس، خلال ندوته الصحفية التي تسبق مواجهة الكونغو: “أنا مدرب متعود على التحديات، ولا أغير أهدافي”.

كما أضاف: “رغم هزيمتنا الأخيرة أمام منتخب السنغال، لا زلنا متمسكين بهدفنا في التأهل للمونديال”.

وتابع أرزقي رمان: “الوعد الذي أقدمه للشعب الجزائري، هو أننا سنتأهل إلى المونديال إن شاء الله، وانا واثق مما أقوله”.

رابط دائم : https://nhar.tv/DPnzb
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