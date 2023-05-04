رمان: “أعد الشعب الجزائري بضمان التأهل للمونديال”

قطع مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، أرزقي رمان، وعدا للجمهور الجزائري، بقيادة أشباله للمونديال.

وصرح رمان، اليوم الخميس، خلال ندوته الصحفية التي تسبق مواجهة الكونغو: “أنا مدرب متعود على التحديات، ولا أغير أهدافي”.

كما أضاف: “رغم هزيمتنا الأخيرة أمام منتخب السنغال، لا زلنا متمسكين بهدفنا في التأهل للمونديال”.

وتابع أرزقي رمان: “الوعد الذي أقدمه للشعب الجزائري، هو أننا سنتأهل إلى المونديال إن شاء الله، وانا واثق مما أقوله”.