رمان :”استخلصنا عددا من الدروس خلال مواجهة جزر القمر”

أبدى مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أرزقي رمان رضاه التام عما قدّمه لاعبوه أمام منتخب جزر القمر.

وقال أرزقي رمان في حديثه عقب الفوز الكبير بثلاثية مقابل صفر، اليوم “أفضل شيء تُحضّر به التشكيلة هي لعب المباراة الودية الدولية، لعبنا أمام 3 منتخبات، واكتشفنا عددا من الأمور الفردية والجماعية”.

كما أضاف أرزقي رمان “استخلصنا عددا من الدروس و النقائص، و سنقوم باصلاحها”.

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