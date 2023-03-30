رمان :” الدورة الودية أعتبرها أفضل تحضير لكأس إفريقيا”

أبدى ارزقي رمان مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة رضاه التام عما قدّمه لاعبوه في الدورة الودية وخاصة في مباراة مالي.

وقال ارزقي رمان في تصريح للموقع الرسمي لـ “الفاف” اليوم الخميس “الهدف من الدورة الودية هو كسب خبرة أكبر في المنافسات الدولية، ووضع اللاعبين أمام واقع المنافسة الإفريقية”.

كما أضاف ارزقي رمان “اللاعبون يتواجدون في فورمة عالية، صحيح أنهم لم يدخلوا جيدا في المنافسة لكن بعدها وجدوا معالمهم”.

وأردف مدرب الكتيبة الوطنية “المنتخب المنافس مالي، قام بدوره على أكمل وجه، و خلق عدد من الصعوبات، اللاعبون عرفوا جيّدا طريقة أو فلسفة لعبنا، والأمور التكتيكية”.

كما ختم “الدورة قدّمت لنا إفادة كبيرة وجاءت في وقتها، مثلا اليابان بطل لكأس العالم في عدد من المرات للفئات 17 سنة”.

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