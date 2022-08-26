رمان :” السودان كان قويا وتمكنا من الفوز بفضل الخطة التكتيكية “

كشف ارزقي رمان مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة على إعداده لخطة تكتيكية من اجل الفوز لا غير وهو ما تحقّق له في مباراة اليوم امام السودان.

وقال رمان في تصريح له لـ “النهار” عقب المباراة :”المنافس كان قويا بدنيا و من كل الجوانب، اللاعبين تأثروا نوعا بحكم اننا في دورة شمال افريقيا كنا نريد إمتلاك مجموعة بشكل أكبر”.

وأضاف ” حاليا لم اخفي عليكم شيء، حضرت خطة تكتيكية من اجل الفوز لا غير دون البحث عن امور اخرى”.

كما أردف :” كنت ابحث عن الفوز لا غير، لأن اللاعبين كانت تنقصهم الثقة، وهذا ما أردت شخصيا”.

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