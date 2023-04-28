رمان: “تتويجنا الأخير بكأس العرب يمنح الثقة للاعبينا في هذا “الكان””
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر أرزقي رمان، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، بأن التتويج الأخير لأشباله بكأس العرب، يعتبر حافز لهم في منافسة “الكان”.
وصرح رمان، اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية: “هذه الفئة للمنتخب الوطني توجت مؤخرا لأول مرة في تاريخها بلقب كأس العرب”.
كما أضاف: “تتويجنا الأخير بكأس العرب، يعود بالفائدة لهذا الجيل، كونه يمنحهم الثقة لخوض هذه المنافسة القارية وتفجير كامل طاقتهم”.
وتابع أرزقي رمان: “العامل الذهني له أهمية كبيرة في هذه المنافسة، وهو ما ركزنا عليه، لتمكين لاعبينا خوض هذه البطولة بكامل الثقة اللازمة”.
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