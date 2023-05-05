رمان :”حقّقنا تأهلا صعبا وأشكر الجمهور الجزائري على مساندتنا”

أبدى مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ارزقي رمان سعادته إثر تحقيق التأهل إلى الدور المقبل على حساب الكونغو .

وقال ارزقي رمان خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “لعبنا مباراة صعبة وكل المباريات كانت صعبة صراحة لأنّ كل المنتخبات تسعى للتأهل إلى المونديال”

كما أضاف ارزقي رمان “لا أملك الوقت الكاف من اجل الرد على الانتقادات والحسابات، الشخصية”

وختم رمان “أشكر الأنصار الذي ساعدونا كثيرا من قلوبهم، وأعدهم بأمور إيجابية أخرى”.

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