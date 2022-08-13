رمان :” راض عن التحضيرات ونملك كل مقومات النجاح “

ابدى ارزقي رمان مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة رضاه التام عن التربص الذي أقامه رفقة لاعبيه بالروبية قبل انطلاق موعد الشان.

وقال رمان في تصريحه للموقع الرسمي لـ “الفاف” اليوم السبت :”بصراحة أن راض جدا عن العمل الذي تم انجازه،رغم أني كنت أبحث عن فريق متكامل بشكل أكبر. بوجود لاعبين في الخارج”.

وأضاف “لدينا القوة البشرية، و كنا نرغب في البحث عن بعض العصافير النادرة التي من الصعب وجودها في البطولة الجزائرية”.

كما كل الذين دعموننا، فيما فيهم الفرق المنافسة على غرار بارادو. لأنه من الصعب العثور على شركاء منافسين في هذه المرحلة”.

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