رمان :”راض عن اللاعبين.. كانو محاربين فوق أرضية الميدان”

أبدى مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ارزقي رمان رضاه التام لما قدّمه لاعبوه بعد الفوز بثنائية أمام الصومال.

وقال ارزقي رمان خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “نشعر بأحاسيس جميلة بعد تحقيق الفوز في أول مباراة لنا وهو الأهم، واجهتنا بعض العوائق خلال التحضيرات رغم ذلك. واجهنا كل هذه الأمور و حقّقنا الأهم”

كما أضاف ارزقي رمان “ليس فريق سهل منتخب الصومال، نملك مواهب من اللاعبين، كما نملك عدد من المحاربين بصراحة، فقط عليهم مواصلة العمل والاهتمام بهم بشكل أكبر”.

وأردف مدرب المنتخب الوطني “نملك المواهب في ادرار، تندوف و بشار للكشف عن لاعبين من طينة اناتوف، كما أشكر الكشافين على منحنا هدافا بالفطرة”.

كما ختم ابن القبة بالعاصمة “حضور الجمهور يؤثر على اللاعبين بشكل ايجابي و نتمنى ان يكون حاضرا بشكل أكبر في التحديات المقبلة”.

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