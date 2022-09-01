رمان :”سعيد جدا و منتخب تونس كان هدفه نرفزتنا”

ابدى مدرب منتخب الجزائر لأقل من 17 سنة ارزقي رمان سعادته الكبيرة بعد قيادة للاعبيه للإطاحة بتونس و التأهل إلى نصف نهائي كأس العرب.

وقال رمان في تصريح لـ “النهار”:” سعيد جدا و في حالة وصل خمسة من اللاعبين الشباب إلى الفريق الاول، أستطيع القول أننا وصلنا إلى اهدافنا”

وأضاف “رئيس الفاف واقف على الفئات الشبانية”.

كما تطرّق رمان إلى تعمّد منتخب تونس على التأخر بالدخول بين الشوطين “المنتخب التونسي لعب على أعصابنا. وماحدث بين الشوطين كان هدفه نرفزة لاعبينا، هذه هي طريقة الفريق التونسي و يعرف اللعب على الأعصاب”

كما ختم “نصحت اللاعبين بالتركيز، و أكدت ان المنتخب التونسي يعرف عقلية اللاعبين الجزائرية التي تمتاز بالنرفزة”.

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