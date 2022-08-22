رمان: “سنخوض مواجهة فلسطين بهدف تحقيق الفوز”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17عاما، أرزقي رمان، عزمهم على تسجيل انطلاقة قوية في البطولة العربية، بالفوز أمام فلسطين.
وصرح رمان، خلال ندوته الصحفية، اليوم الإثنين: “لقاء منتخبي الجزائر، فلسطين، هي مباراة أخوي بين أشقاء، وستجري في روح رياضية كبيرة”.
كما أضاف: “من جهة أخرى هذه المباراة تدخل ضمن منافسة، ومن جهتنا سنخوضها من أجل تحقيق الفوز، والذهاب لأبعد حد في هذه المنافسة”.
وتابع أرزقي رمان: “لاعبينا محضرين كما ينبغي لهذه المنافسة، خاصة من الناحية النفسة”.
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