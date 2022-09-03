رمان: “سنواجه أفضل فريق في هذه الدورة وهدفنا بلوغ النهائي”

اعترف مدرب المنتخب الوطني للناشئين، أرزقي رمان، بصعوبة المباراة التي ستجمعهم بنظيرهم السعودي، في نصف نهائي كأس العرب.

وصرح رمان، خلال ندوته الصحفية: “سنواجه المنتخب السعودي، الذي يعتبر أفضل فريق في هذه الدورة من ناحية التنظيم، وحسن التمركز”. اللعب الجماعي”.

كما أضاف: “اللقاء سيكون جد صعب، كون المنتخب السعودي يتمتع بنزعة هجومية قوية، بالإضافة لقوته في اللعب الجماعي”

وتابع أرزقي رمان: “سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا بدعم جمهورنا الذي تعودنا عليه، من أجل تحقيق الهدف المنشود في بلوغ الدور النهائي لهذه البطولة”.