رمان :”لا نتحجّج بالتحكيم وسنعمل على رد الاعتبار للمنتخب”

أبدى مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ارزقي رمان رضاه عن التحكيم رغم الخسارة أمام السنغال في مباراة اليوم.

وقال ارزقي رمان خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “لم نتسبّب ولا نحمّل الحكم مسؤولية الخسارة، المهاجمين لم يستغلوا جيّدا اللقطات التي صنعناها. لم نتراجع في أي وقت”

كما أضاف ارزقي رمان “الخروج بالكرة كان صعب جدا وكأنّنا كنا نلعب أمام منتخب من الأكابر، رغم أنّنا لم نتحجج بالأمر”

وختم مدرب الكتيبة الوطنية “الخصم لعب بشكل جيّد. و الهدف الأوّل أخلط لنا الحساب، خاصة وأنّه جاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول”.

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