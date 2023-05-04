رمان: “هدفنا من مواجهة الكونغو ضمان التأهل في المركز الثاني”

أكد مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما. أرزقي رمان. عزمه رفقة أشباله على الإطاحة بمنتخب الكونغو. وضمان التأهل للدور المقبل من كان 2023.

وصرح رمان، اليوم الخميس، في ندوته الصحفية: “تابعنا منافسنا في مبارياته السابقة، ودرسنا جيدا طريقة لعبه”.

كما أضاف: “هذا اللقاء الثالث من دور المجموعات أمام الكونغو، حضّرنا له بصفة جيدة خاصة بعد هزيمة السنغال، أين ركّزنا على الجانب النفسي”.

وتابع أرزقي رمان: “مواجهة الكونغو لديها أهمية لتحديد صاحب المركز الثاني، ورغم امتلاكنا ثلاث نقاط، نسعى للتأهل في المركز الثاني بنتيجة مرضية”.