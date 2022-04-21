رمان: “هذا هو الهدف من التربص الحالي لمنتخب أقل من 17 عاما”

كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، أرزقي رمان، عن البرنامج الذي يعمل على تجسيده، والأهداف المرجوة منه.

ونقل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تصريحات رمان، أين أوضح: “برمجنا هذا التربص لوضع خط هجوم المنتخب تحت الاختبار”.

كما أضاف: “لهذا السبب قمت بتويجه الدعوة للاعبين جدد، حيث سنركز في تدريباتنا على التمارين الخاصة بهذا الجانب”.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، يتواجد في تربص بمركز سيدي موسى، منذ 18 أفريل، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة