رمان يرفع التحدي أمام المغرب  :”نحن عازمون على الفوز لا غير “

أبدى مدرب المنتخب الوطني ارزقي رمان استعداده لقيادة لاعبيه للتأكيد أمام الخصم المغربي في قمة الدور ربع النهائي.

وقال ارزقي رمان خلال الندوة الصحفية عقب الإنجاز الكبير “سنواجه المغرب بكل عزيمة وقوّة، و سنلعب المباريات مثل البقية، كل منتخب يمتاز بخصوصيته، ندرس كل خصم على جانب ونلعب وفق مقوماته”.

كما أضاف ارزقي رمان “لكل مقام مقال، و إن شاء الله المنتقدين يتحصلوا على فرصتنا ويقومونا بأمور وإنجازات أكبر منا”.

وختم مدرب الكتيبة الوطنية “يوم الثلاثاء، سيكون الحسم لما سيكون الإنجاز الكبير المنتظر”.

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