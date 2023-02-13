رمان يستدعي 24 لاعبا لتربص المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما

وجّه المدرب الوطني لأقل من 17 عاما، أرزقي رمان، الدعوة لـ24 لاعبا، لخوض تربص تحضيري تحسبا لكان 2023.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، عن انطلاق هذا التربص اليوم اليوم الإثنين، ويدوم إلى غاية 20 فيفري الجاري.

كما برمج الناخب أرزقي رمان، مبارتين تحضريتين للاعبيه، في مواجهة كل من فريق مولودية الجزائر (أقل من 19 عاما)، ونصر حسين داي ( أقل من 21عاما).

ويأتي هذا تحضيرا لبطولة أمم إفريقيا 2023، لمنتخبات أقل من 17 عاما، والمقررة بالجزائر في الفترة ما بين 29 أفريل إلى 19 ماي.

وضمت قائمة لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، المعنيين بهذا التربص كل من: