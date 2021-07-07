رمان يستدعي 29 لاعبا للتربص التحضيري الخاص بكأس العرب لأقل من 17 سنة

قام الناخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة “أرزقي رمان” باستدعاء 29 لاعبا للدخول في تربص تحضيري تحسبا للمُشاركة في منافسة كأس العرب للمُنتخبات لأقل من 17 سنة المُقررة بالمغرب.

واستدعى “رمان” 21 لاعبا من أكاديمية الاتحاد الجزائري لكرة القدم بولاية سيدي بلعباس، وكذا لاعبين فقط ينشطان في الدوريات الأوروبية.

وسيخوض المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أول مُباراة في المجموعة الثانية أمام مُنتخب الإمارات العربية المتحدة يوم ال29 جويلية في حين سيواجه أشبال رمان منتخب جيبوتي يوم الفاتح أوت في الجولة الثانية على أن يُلاقي الخضر المنتخب الليبي في الجولة الثالثة يوم 4 أوت.