رمان يفضح نقص التأطير في الكرة الجزائرية
بقلم فيصل زيان بوزيان
تأسف الناخب الوطني لأقل من 17 سنة، أرزقي رمان، عن سوء التسيير، وانعدام التكوين في الأندية المحلية.
وصرح رمان، اليوم الإثنين، في الندوة الصُحفية التي تسبق مواجهة السنغال: “في الفترة ما بين 2012 و2013، كنت مسؤولا عن متابعة المواهب الشابة على مستوى الفاف”.
وتابع المتحدث: “ما بين جيل 1998 لغاية 2001، أحصيت حوالي 400 موهبة، واليوم أصبح حوالي 25 لاعبا ينشط في المستوى العالي”.
وأوضح رمان: “في 2011 كنت أنشط في المديرية الفنية للمنتخبات الوطنية، قام المسؤولين بالاتحادية السنغالية باستخلاص نمط عمل الأكاديميات منا، لوضع استراتيجيات في التكوين”.
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