رمان يكشف أسباب خسارة السنغال :”لعبنا أمام خصم قوي”

كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 ارزقي رمان عن أسباب الخسارة القاسية أمام منتخب السنغال.

وقال ارزقي رمان خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب المباراة “قلت سابقا أن اللقاء سيكون قوي وليس سهلا، كنا متوقعين آن تكون الندية، القوة البدنية هي من صنعت الفارق”.

وأضاف “لازلنا على قيد الحياة ومازلنا عايشين كما لسنا في عداد الموتى. الخصم كان قويا، لكن الخسارة لا تمنعنا من تحسين الأخطاء، اللاعبين قدموا ما عليهم”.

كما أردف مدرب الكتيبة الوطنية “مازالت أمامنا الفرصة، سنعمل ما في وسعنا من أجل رد الاعتبار أمام كونغو برازافيل لأنفسنا في المباراة المقبلة”.

وختم رمان “خسارة اليوم ستدخل ضمن تجربة والخبرة للاعبين، أشكر الجميع على مساندتنا بما فيهم رئيس الفاف”.

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