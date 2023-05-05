رمان يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة الكونغو

أعلن مدرب المنتخب الوطني ارزقي رمان لأقل من 17 سنة عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مباراة اليوم أمام الكونغو.

وعرفت القائمة اعتماد ارزقي رمان على الركائز مع إجراء بعض التغييرات الطفيفة على آمل الفوز. والرفع من الحظوظ التأهل إلى الدور المقبل من المنافسة الإفريقية.

وستلعب المباراة اليوم بملعب نيلسون مانديلا بداية من 20:00 سا بالتوقيت المحلي.

يذكر، آن القائد مسلم اناتوف حقّقوا سابقا فوزا مبهرا أمام الصومال في الافتتاح. قبل أن تنهزم الكتيبة الوطنية هزيمة قاسية أمام السنغال.

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