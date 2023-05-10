رمان يكشف مستقبله على رأس المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة

كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ارزقي رمان عن مستقبله على رأس العارضة الفنية.

وقال ارزقي رمان خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “مستقبلي في علم ربي، القرار يبقى بيد الأكاديمية، عملت بنية صادقة، ضميري مرتاح أو أمر أتأسف له هو كنت أريج إسعاد الجمهور”.

كما أضاف مدرب الكتيبة الوطنية “يجب تقبل الكرة الجزائرية بواقعها، هذا ما أنجبته الكرة الجزائرية، و الأفضل يتواجدون عندنا”.

وختم رمان “فزنا على الخصم قبل أشهر، لكن هم عملوا وتقدّموا ويجب العمل لكي نتقدّم نحن”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/captio