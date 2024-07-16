رمز استجابة سريع للتسجيل في المنصة الالكترونية لـ “باك 2024”

وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رمز استجابة سريع لفائدة الطلبة الناجحين الجدد في البكالوريا قصد الولوج بسهولة لمنصة التسجيل والتمكن من عملية التسجيل.

وتجسيدا لرغبتها في رقمنة القطاع ككل وتسهيل مهمة التسجيل عبر المنصة الرقمية التي وضعتها الوزارة الوصية لفائدة هؤلاء الناجحين، وضعت رمز استجابة سريع يتوجب على الطلبة الجدد استعماله أثناء الدخول إلى المنصة التي تعززت أيضا بثلاثة تطبيقات جديدة، تفاديا لفقدان إمكانية التسجيل في التخصص المرغوب فيه.

وكشفت الوزارة عبر منشورها، عن كيفية احتساب المعدل الموزون للالتحاق بالشعب المرغوب غيها، ففي حالة ما إذا كان المعدل الموزون المحسوب لحامل شهادة البكالوريا الجديد أقل من المعدل الأدنى الموزون، يتم توجيهه على أساس المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا الذي يجب أن يفوق أو يساوي المعدل الأدنى الموزون للإلتحاق بشعب العلوم الطبية “طب، طب أسنان وصيدلة”. ويتم اللجوء لترتيب وطني لطلبات حاملي شهادة البكالوريا على إثره يتم تحديد معدّل أدنى وطني بعد المعالجة المعلوماتية لبطاقة الرغبات للالتحاق بشعبة من الشعب الثلاث للعلوم الطبية.

كما يشترط الإلتحاق بشعب العلوم الطبية والمدارس العليا بالنسبة للحائزين على شهادة بكالوريا أجنبية معادلة لها النجاح في اختبار مستوى اللغة. ويشترط الإلتحاق بالمدرستين الوطنيتين العليتين للذكاء الإصطناعي والرياضيات بالنسبة للحائزين على شهادة بكالوريا أجنبية معادلة لها النجاح في اختبار مستوى الرياضيات.

وحددت وزارة التربية الوطنية، العشرين من شهر جويلية الجاري كتاريخ للإفصاح عن نتائج امتحانات البكالوريا لموسم 2024/2025.