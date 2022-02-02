رمز منتخب جبهة التحرير زوبا يُغادر الحياة

غادر الناخب الوطني السابق ولاعب منتخب جبهة التحرير الوطني، عبد الحميد زوبا، الحياة سهرة اليوم الأربعاء.

رمز منتخب جبهة التحرير الوطني توفي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يُناهز 92 عاما.

وسبق لزوبا قيادة فريق مولودية الجزائر للتتويج بالثلاثية التاريخية سنة 1976.

ويُعتبر المُجاهد عبد الحميد زوبا أيضا من الرجال الذي صنعوا تاريخ المنتخب الوطني الجزائري.

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قام الناخب الوطني جمال بلماضي بزيارة أسطورة مُنتخب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد زوبا.

وتأتي هاته الزيارة من وزير السعادة كما يُلقب للمنزل العائلي للمُجاهد زوبا للاطمئنان على حالته الصحية.

وتواجد خلال ذات الزيارة المُدرب السابق للمُنتخب الوطني الجزائري عبد الرحمن مهداوي.

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قام مستشار رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم، بزيارة لاعب فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم، عبد الحميد زوبا.

ونقل عبد الحفيظ علاهم تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للمجاهد المجاهد عبد الحميد زوبا. وتمنياته له بالشفاء العاجل إثر الوعكة الصحية التي يمر بها.

كما نقل علاهم الذي كان مرفوقا بوزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، إلى المجاهد عبد الحميد زوبا “التحيات الحارة” لرئيس الجمهورية. الذي “يولي أهمية كبيرة لكل من ضحى ويضحي من أجل الجزائر”.

بالإضافة لذلك، أشاد علاهم بالمسار النضالي والرياضي لعبد الحميد زوبا الذي يعد “المثال والقدوة في النضال والثبات”. حيث كرس حياته في سبيل القضية الوطنية وكان لاعبا دوليا والتحق بصفوف جبهة التحرير الوطني.

من جهته، ثمن سبقاق إسهامات المجاهد والرياضي التاريخية والذي أدى الرسالة كسفير للجزائر في كثير من المحافل الدولية. حيث تم إعطاء صورة الجزائر كشعب وأمة تسعى إلى التحرر وبقي بعد الاستقلال في البناء والتضحية”.

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تمنى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم “شرف الدين عمارة” وأعضاء مكتبه الفيدرالي الشفاء لأسطورة مُنتخب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد زوبا الذي يمر بأزمة صحية.

الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” نشر صورة للمدرب التاريخي لفريق مولودية الجزائر وأرفقها بعبارة:”رئيس الفاف و أعضاء المكتب الفيدرالي يتمنون الشفاء العاجل للاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني FLN عبد الحميد زوبا..”اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين”.

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