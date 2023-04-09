رمضان.. أزيد من 51 مليون دينار قيمة محجوزات السلع

كشف المدير العام للرقابة و قمع الغش بوزارة التجارة و ترقية الصادرات أحمد مقراني اليوم الأحد أن مصالحه سجلت 53586 تدخل. على مستوى كل سلسلة إنتاج و توزيع لمختلف المواد .

كما أوضح مقراني للقناة الإذاعية الأولى أنه تم معاينة 8659 مخالفة أسفرت عن تحرير 7995 محضر متابعة قضائية. مشيرا إلى أن الكميات التي تم حجزها في رمضان و التي تشكل خطرا على صحة المستهلك بلغت 395 طنا .

في حين، أشار ضيف الصباح إلى أن وزارة التجارة و ترقية الصادرات قامت بالتحضير المبكر لرمضان. من خلال تموين الأسواق عبر إنشاء الأسواق الجوارية و إعداد برنامج رقابي خاص بالشهر الفضيل.

وقال مقراني إنه ” تم تسخير 9 ألاف عون عبر ولايات الوطن من أجل مراقبة مطابقة المنتوجات و مراقبة الممارسات التجارية”. و قد تم تكييف تدخلاتهم مع أوقات ذروة النشاط التجاري حتى في الفترات الليلية”.

تكثيف الرقابة

و أكد المتحدث أنه تم تكثيف الرقابة أيضا على مستوى المخازن و غرف التبريد. لإجبار المتعاملين على تفريغ مخزوناتهم قصد توفير المنتوجات الفلاحية و الغذائية للوصول إلى استقرار الأسعار .

وأضاف المدير العام للرقابة و قمع الغش بوزارة التجارة أنه تم إعطاء أهمية كبيرة للرقابة على المصدر على مستوى الوحدات الإنتاجية و كل الفضاءات التجارية خاصة المنتوجات سريعة التلف أو المنتوجات الحساسة على غرار مشتقات الحليب و الأسماك و اللحوم و مختلف المنتوجات التي تتطلب درجة حرارة معينة .

وأشار المسؤول إلى أن مصالح وزارة التجارة كثفت أيضا المراقبة على مستوى المطاحن والملبنات والوحدات الإنتاجية. وحتى على مستوى المفتشيات الحدودية لمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى 25 مفتشية حدودية برية، بحرية وجوية .

و أوضح مقراني أنه من أصل 53586 تدخل 23269 تخص مراقبة النوعية و قمع الغش. و 30317 تدخل تخص كل الممارسات التجارية. فيما بلغ المبلغ الإجمالي للحجوزات أزيد من 51 مليون دينار و المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة 490.6 مليون دينار .

و أفاد بأنه نظرا للمخالفات التي تشكل خطرا على صحة المستهلك فقد تم اقتراح على مستوى 58 ولاية غلق 303 محل تجاري لا تتوفر فيه شروط تقديم و عرض و حفظ مختلف المنتوجات.