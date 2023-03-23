رمضان.. أمن العاصمة يسطر مخططا أمنيا خاصا

سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططا أمنيا خاصا بمناسبة شهر رمضان، يتضمن جملة من التدابير والإجراءات الأمنية لتأمين المواطنين وممتلكاتهم.

وافاد بيان عن ذات المصالح، أن “التشكيلات الأمنية ستعمل على “ضمان تغطية أمنية خلال رمضان، بمختلف قطاع الاختصاص بدءاً بالأسواق والمساجد”. “الفضاءات والساحات العمومية، أماكن التسلية والترفيه، وصولا إلى محطات نقل المسافرين (البرية، السكة الحديدية، الميترو والترامواي)”.

وسيكون للمصالح العملياتية مهام خاصة لتأمين مختلف التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية التي ستُقام بقطاع الاختصاص. من خلال اتخاذ وضعيات ثابتة ودوريات راكبة وأخرى راجلة لتنظيم هذه التظاهرات، يضيف البيان.

كما ستعمل المصالح الأمنية على “تسهيل انسيابية حركة المرور وتأمين المحاور الرئيسية بالطرقات. “خصوصا في ساعات الذروة وقبيل الإفطار، وتوعية سواق المركبات من أخطار حوادث المرور وعدم احترام قانون المرور كالسرعة المفرطة”.

في حين، أضاف البيان ذاته، أن “الأفواج الميدانية من شرطة العمران وحماية البيئة”. “مدعمة بتشكيلات أخرى ستعمل على تطهير محيط الأسواق والمساحات العمومية من الباعة غير الشرعيين”. “مع تكثيف الدوريات لمحاربة ظاهرة الحظائر غير الشرعية”. و”ردع المخالفين بخصوص التجاوزات المتعلقة بالصحة والبيئة”.

بدورها حسب نفس المصدر، ستقوم مختلف فرق الشرطة القضائية بتكثيف دورياتها. لتجسيد التواجد الدائم في الميدان لمواجهة جرائم المساس بالأشخاص والممتلكات وحفظ الأمن.

الخميس أوّل أيام الشهر الفضيل في الجزائر

وأعلنت اللجنة الوطنية للأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن يوم الخميس أوّل أيام شهر رمضان المبارك.

كما أوضحت لجنة الاهلة في بيانها عن ثبون هلال غرة شهر رمضان وبهذا فإن الأربعاء، هو المتمم لشهر شعبان. وعليه يكون يوم الخميس الأوّل من شهر رمضان عام 1444 هجرية الموافق لـ 23 مارس 2023 ميلادية.

وبهذه المناسبة ندعوا الله عز وجل أن يتقبل منا الصلاة والصيام وأن يرفع عناوعن سائر بلاد المسلمين البلاء والوباء.

كما اجتمعت أمس اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية اليوم بدار الإمام بالمحمدية في العاصمة لرصد هلال رمضان هذا العام.