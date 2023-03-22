رمضان.. إجراءات ردعية لكل متلاعب بأسعار المواد الغذائية الأساسية

أكدت المديرة الجهوية للتجارة وترقية الصادرات لناحية البليدة، سامية عبابسة، اليوم الأربعاء، أن مصالحها انطلقت منذ مدة في التحضير لشهر رمضان. وهذا من خلال إحصاء المواد الغذائية الأساسية التي تعرف طلبا كبيرا من طرف المواطن.

كما أشارت عبابسة للإذاعة الجزائرية، إلى أن “وزارة التجارة جندت مراقبين وأعوان قمع الغش في مختلف الأسواق” خلال رمضان. “من أجل محاربة الزيادة في أسعار المواد الغذائية، وعدم الإشهار بالأسعار وكذا مراقبة جودة السلع المعروضة”. “خاصة المواد سريعة التلف”.

في حين، قالت المتحدثة، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينها من أجل تتبع أيضا مختلف المعاملات التجارية.

وبخصوص الأسواق الرمضانية الجوارية، أكدت عبابسة أن “كل ولايات الوطن بمختلف دوائرها تتوفر على هذه الأسواق التي توجد بها مختلف المواد الغذائية”.

وفي سياق متصل، طمأنت المديرة الجهوية للتجارة لناحية البليدة “المواطنين بتوفر مختلف المواد الغذائية“. “خاصة التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان الكريم، داعية إلى عدم التبذير والإسراف”.

أوامر رئاسية بالابتعاد عن التقشف

ووجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحكومة، بمزيد من الضبط والتنظيم وخصوصا في المدن الكبرى، فيما يتعلق بالتموين. تفاديا لأي شكل من أشكال التذبذب والمضاربة.

كما جاءت تصريحات الرئيس خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أمر الرئيس تبون بالابتعاد عن التقشف، في توفير المواد الأساسية للمواطنين. والعمل تدريجيا على التوجيه نحو نمط استهلاكي صحي، للفرد الجزائري.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر الرئيس. في الأخير بتأجيل وإثراء النقاش للعرض المتعلق بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب ومحطات تحلية مياه البحر. لاجتماع مجلس الوزراء المقبل، لتمكين وزير الري الجديد من الملف وتحيين معطياته.