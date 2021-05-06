 رمضان.. ارتفاع نسبة النفايات بـ10 بالمائة وتبذير 1028 طن من الخبز

أظهرت دراسة قامت بها الوكالة الوطنية للنفايات، أن كمية النفايات المنزلية المنتجة خلال شهر رمضان الجاري ارتفعت بنسبة 10 بالمائة.

ووفقا للبيانات فإن نسبة التبذير الغذائي بلغت 19 بالمائة من إجمالي النفايات المنزلية التي تم انتاجها خلال رمضان الجاري.

وعن كيفية إجراء هذه الدراسة أوضحت مسؤولة في الوكالة الوطنية للنفايات، أن النتائج تححصلت عليها من عائلات جزائرية مكونة من خمسة أفراد بالعاصمة.

وتبيّن الدراسة أن الزيادة المسجلة بكمية النفايات خلال رمضان والمقدرة بـ10 بالمائة تشمل بقايا طعام ومواد بلاستيكية ذات استعمال واحد.

أما بالنسبة لمادة الخبز فقد سجلت الدراسة تبذير وإهدار كمية 534 طن من الخبز خلال الأسبوع الأول من رمضان.

و494 طن –نضيف الوكالة- خلال الأسبوع الثاني من ذات الشهر.

وأرجعت الوكالة الوطنية للنفايات ظاهرة التبذير برمضان إلى حالة “الهوس” الاستهلاكي المسجل في هذه المناسبة.