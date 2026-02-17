“رمضان القصر”.. تخفيضات تصل إلى 35% على المنتوجات الغذائية

عرفت أسعار الخضر والفواكه، وحتى اللحوم الحمراء والبيضاء استقرارا عشية شهر رمضان المبارك. حيث شهد معرض “رمضان القصر ” المتواجد بقصر المعارض “صفاكس” اقبالا كبيرا من المواطنين من أجل اقتناء المستلزمات الضرورية.

وحسبما وقفت عليه “النهار أونلاين” اليوم الثلاثاء، فقد فتح معرض “رمضان القصر” أبوابه للمواطنين بمناسبة الشهر الكريم. أين استحسن المواطنون أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية المعروضة للبيع.

وخلال جولتنا بالمعرض، لاحظنا أن سعر البطاطا تراوح مابين 55 إلى 60 دج ، الطماطم 75دج، البصل 50 دج، اللفت 110 دج والفلفل الحلو 150 دج. أما الفواكه فتم عرض الموز بـ 360 دج، و التفاح من 350 إلى 400 دج. في حين سعر البرتقال بلغ 110 دج و الليمون 100 دج.

أما اللحوم الحمراء المستوردة، فبلغ سعر اللحم البقري المستورد من إسبانيا من 1300إلى 1400دج والغنمي الاسباني 218 ألف دج. واللحم المرحي المستورد من البرازيل بلغ 1005 دج، والبقري المستورد من البرازيل من 105 إلى 115 ألف دج. في حين بلغ سعر الأرز 120 دج، العدس الأحمر 170 دج، حمص كبير 380 دج. كما عرضت أغلب المؤسسات منتوجاتها في المعرض على غرار مواد التنظيف. المناديل الورقية، الحليب ومشتقاته وحتى الألبسة والأفرشة.

من جهته، أكّد بن طاهر محبوب المدير العام للمؤسسة العمومية لتسيير أسواق الجملة “ماغرو “. عن تدفق كبير للسلع والخضر والفواكه بأسعار معقولة. مشيرا إلى وفرة في المنتوجات.

وأشار في سياق ذي صلة، أن كميات معتبرة من الخضر والفواكه ستتوفر في السوق قريبا لأن هناك موسم جني المحاصيل وهو ما يؤدي الى انخفاض كبير في الأسعار.

أما نذير بيراسان مسؤول تجاري بمؤسسة “أغروديف”، أنه تم رفع القدرة الانتاجية للفرينة والعجائن، حيث تم عرض سعر الفرينة بسعة 5كغ بـ 130 دج، المعجنات 70 دج والكسكس 85 دج. مشيرا إلى أن هذه المنتجات من المصنع إلى المواطن.

من جهتهم أكد أغلب المتعاملين والعارضين في المعرض عن إطلاق تخفيضات في أسعار المواد والسلع المعروضة بمناسبة شهر رمضان. بنسبة تراوحت مابين 20 و35 بالمائة. مع عرض منتجات وعروض خاصة بالشهر الفضيل.