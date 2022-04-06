رمضان.. تسويق 390 طنا من اللحوم الحمراء بأسعار لا تتجاوز 2800 دينار

من المرتقب أن تقوم الجزائرية للحوم الحمراء بتسويق نحو 390 طنا من اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان المعظم بأسعار “معقولة”. كما أوضح المدير التجاري للمجمع، سعد مسعد، لـ”وأج”، أن “الجزائرية للحوم الحمراء قد نصبت، بمناسبة الشهر الكريم، 44 نقطة بيع”. و”تعتزم توزيع 390 طنا، من بينها 140 طنا من لحوم الغنم و250 طنا من لحوم الأبقار”.

في حين، أضاف المتحدث، أن منتوجات الجزائرية للحوم الحمراء تباع بأسعار “مدروسة” لا تتجاوز 1.300 دينار جزائري للحم الغنم. و1.200 دينار بالنسبة للحوم الأبقار.

كما حدد سعر كبد الضأن بـ2.800 دينار، وكبد العجل بـ2.200 دينار، وقلب الضأن بـ2.000 دينار وقلب العجل بـ1.500 دينار. بينما بلغ سعر لحم الأبقار المفروم 1.350 دينار ودش العجل 950 دينار ولحم العجل بـ1.500 دينار وشرائح الفيلي بـ1.800 دينار. وشبه الفيلي بـ1.500 دينار وفخذ العجل بـ1.500 دينار والضلع السفلى للعجل بـ1.200 دينار وأضلاع العجل بـ1.200 دينار والمرقاز بـ700 دينار.

أما بخصوص مصدر هذه المنتوجات، فقد “اختار المجمع العمومي خلال هذه السنة لحوم الأبقار المحلية من الجنوب الجزائري،من حيوانات صحية. اضافة إلى لحوم الأغنام التي تنتج محليا هي الأخرى (من سلالات محلية ذات قيمة وراثية عالية)”.

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كما أشار مسعد إلى أن تربية الأنعام وتسمينها لإنتاج اللحوم يتم على مستوى المزارع النموذجية التابعة للمجمع. وكذا على مستوى بعض المزارع الخاصة.

وأكد في هذا السياق أن الجزائرية للحوم الحمراء قد وضعت برنامجا خاصا على مستوى مركز التسمين التابع لها. ببلدية عين الابل (ولاية الجلفة) لتأمين تزويد نقاط البيع التابعة لها خلال شهر رمضان.