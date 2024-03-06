رمضان.. خرجة ميدانية للشركات المنتجة للمواد الغذائية بالعاصمة

تنقلت مصالح الدرك الوطني، رفقة مديرية التجارة لولاية الجزائر، اليوم الأربعاء، في خرجة ميدانية للشركات المنتجة للمواد الغذائية.

وتم تنظيم هذه الخرجة الميدانية، للشركات المنتجة للمواد الغذائية، تحسبا لشهر رمضان.

ويأتي ذلك، للوقوف على مدى وفرة المواد الغذائية الضرورية للمواطنين، في الشهر الكريم.

وعرفت مختلف بلديات ولاية الجزائر العاصمة، خلال الأيام الأخيرة، افتتاح عدة أسواق جوارية، خاصة بشهر رمضان الكريم.

وتعتبر هذه الأسواق الجوارية، فرصة للمواطنين، لإقتناء حاجياتهم اليومية، مباشرة من عند المنتجين الذين يعرضون منتجاتهم بهذه الأسواق.