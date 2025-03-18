عين على الأسرة

رمضان شهر الرحمة والمحبة بامتياز

هو شهر يقوى فيه الإيمان وتحيا فيه القلوب، فالواجب على كل صائم وصائمة استغلاله لتعزيز روابط المحبة وتوطيد العلاقة خاصة بين لزوجين، ففترة الصيام عكس ما يروج لها بأنها فترة تتوتر فيها الأعصاب، ويُعكر فيها المزاج، الزوجة تعتقد أنها فقط ملزمة بتحضير ما لذّ وطاب، والزوج مطالب فقط باقتناء المستلزمات، إلا أن المتدبر في معاني السامية لهذا الشهر الفضيل يجده فرصة رائعة لتقارب الزوجين من بعضهما البعض، لكي يحافظ جميع أفراد الأسرة على روابط روحية يحملها إليهم شهر الصوم، ومن خلال التجمع على الطاعة والعبادة في جو من الإيمان، يزيد الحب والمودة في الحياة الزوجية، لهذا فإن رمضان هو شهر تمتين العلاقات بامتياز من خلال النقاط الىتية:

- الانفتاح وقبول بعضكما البعض وتبادل المشاعر بصدق، والحرص على إظهار مشاعرك في الحب والمودة.

– الاجتماع إلى جانب بعض على وجبات الإفطار والسحور، مثلما يجب عليكما أن تكونا معا في طاعة الله سبحانه وتعالى.

– يجب على الزوجين التسوية الفورية لأي سوء فهم، حتى لا يفسد جو العبادة في رمضان، فهو الأخلاق السامية، بدءاً من مسامحة أخطاء الآخرين والغفران، كذلك الاعتذار والصبر، كذلك الحرص على القيام بأعمال الخير والعطاء.

– تعاملا مع الأطفال وأفراد الأسرة بسخاء ولطف، اعتنيا بهم وتجنبا رفع أصواتكم أو الانفعال، والحفاظ على صلة الرحم.

– الصلاة والحرص على قراءة القرآن الكريم باستمرار، والتنافس في ذلك، ويجب عليهما مراجعة أحكام وآداب الصيام، وتصحيح السلوك باستمرار، كما يجب أن يتميزا بالكرم والعطاء للفقراء والمحتاجين.

– الحفاظ على روابط القرابة مع المعارف والأهل، كذلك أفراد العائلة البعيدين، منأجل إعطاء الأولاد القدوة الحسنة وتدريبهم على فضائل هذا الشهر العظيم.

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