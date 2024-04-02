رمضان شهر العتق من النار

معشر قراءنا عبر موقع النهار أونلاين،لا يسعنا تزامنا مع نهاية شهر رمضان وتحديدا في العشر الأواخر سوى أن نذكركم في هذه السانحة بما يكون زادا لكم في الحياة . فلا يخفى على أحد أن العشر الأواخر من رمضان. هي عتق من النار. أي نعم فالله عزّ وجلّ ومن كريم نعمه أنه منح الراغبين في التوبة والتوقيع على حياة جديدة أن يغتنموا هذه الفرصة ويكونوا فيها من الفائزين.

و ينبغي لمن يؤمن بأن رمضان شهر العتق من النيران. أن يأتي بأسباب توجب هذا العتق، وهي متيسرة في هذا الشهر الكريم. فالمغفرة والعتق من النار كل منهما مرتبً على صيام رمضان وقيامه .

فيا من أعتقه الله من النار! إياك أن تعود بعد أن صرت حرًا إلى رق الأوزار، أيبعدك مولاك عن النار وأنت تتقرب منها؟ وينقذك منها وأنت توقع نفسك فيها ولا تحيد عنها؟ رمضان شهر العتق من النيران، لكن ينبغي لمن يرجو العتق من النار في هذا الشهر الكريم. أن يأتي بأسباب توجب العتق من النار، وهي متيسرة في هذا الشهر. حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما. ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار. وأما اللتان لا غناء لكم عنهما فتسألون الله الجنة، وتعوذون به من النار “.

هذه الخصال الأربعة المذكورة في هذا الحديث في كل منها سبب للعتق والمغفرة. فأما كلمة التوحيد فإنها تهدم الذنوب وتمحوها محوأ، ولا تبقي ذنبا. ولا يسبقها عمل، وهي تعدل عتق الرقاب الذي يوجب العتق من النار. وأما كلمة الاستغفار فمن أعظم أسباب المغفرة، فإن الاستغفار دعاء بالمغفرة، ودعاء الصائم مستجاب في حال صيامه وعند فطره، وأنفع الاستغفار ما قارنته التوبة.

وعليه، من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود، وعزمه أن يرجع إلى المعاصي بعد الشهر ويعود. فصومه عليه مردود، وباب القبول عنه مسدود. وأما سؤال الجنة والاستعاذة من النار فمن أهم الدعاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: “حولهما ندندن ” رواه أبو داود وابن ماجه. فأما آخر الشهر فيُعتق فيه من النار من أوبقته الأوزار، واستوجب النار بالذنوب الكبار، فإذا كان يوم الفطر من رمضان أعتق الله فيه أهل الكبائر من الصائمين من النار، فيلتحق فيه المذنبون بالأبرار.