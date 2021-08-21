قناة النهار رمضان ..طفل فلسطيني يغني للجزائر وهذه قصته مع لهجة الدارجة بقلم قناة النهار نشر في 21 أوت 2021 - 13:30 فلسطيني شارك غرِّد 154 0 رمضان ..طفل فلسطيني يغني للجزائر وهذه قصته مع لهجة الدارجة رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974914 اقرأ أيضا دلال خير: فنان يعاني في صمت وأطفال في مقتبل العمر يعانون الفقر والمرض يناشدون المحسنين لمساعدتهم قناة النهار 20 أوت الدكتور بجاوي: الأطفال معرضون للإصابة بكورونا وهذه نصيحتي للأولياء قناة النهار 05 أوت مدير معهد باستور: هناك إستقرار طفيف في إنتشار فيروس كورونا قناة النهار 02 أوت روبورتاج: التضامن والتكافل.. سلاح الجزائريين ضد الفتن قناة النهار 12 أوت