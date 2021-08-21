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قناة النهار

رمضان ..طفل فلسطيني يغني للجزائر وهذه قصته مع لهجة الدارجة

بقلم قناة النهار
رمضان ..طفل فلسطيني يغني للجزائر وهذه قصته مع لهجة الدارجة
فلسطيني
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رمضان ..طفل فلسطيني يغني للجزائر وهذه قصته مع لهجة الدارجة

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974914
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