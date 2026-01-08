رمضان وموسم الاصطياف ومخططات شغل الأراضي..هذا ما أمر الوزير والي العاصمة

ترأس، الوزير والي الجزائر العاصمة محمد عبد النور رابحي، اجتماعا للمجلس التنفيذي، خصص لمتابعة عدد من الملفات الهامة.

ومن الملفات المعروضة التحضيرات الخاصة بشهر رمضان الفضيل، خاصة عملية تموين السوق بالمواد الواسعة الاستهلاك وضمان وفرتها. وكذا تقدم عملية معالجة ملفات منحة التضامن. بالإضافة إلى عملية التهيئة الداخلية والخارجية للمساجد، برنامج التزويد بالماء الشروب. عملية جمع ورفع النفايات المنزلية، وبرنامج تنشيط مدينة الجزائر خلال شهر رمضان.

وتحضيرا لموسم الاصطياف، تم تقديم عرض شمل عمليات تهيئة الشواطئ والمواقع السياحية. كما تم إحصاء بعض النقائص المسجلة خلال الموسم الماضي. قصد تداركها وتفادي تكرارها، لضمان تحسين ظروف الاستقبال وجودة الخدمات المقدمة للمصطافين.

هذا واستمع الوزير إلى عرض حول مناطق النشاطات المصغرة، تضمن المناطق المنجزة والمناطق قيد التهيئة. كما تم تقديم اقتراحات لإنشاء مناطق جديدة بأربعة مواقع. حيث أسدى الوزير توجيهات لتشكيل لجنة مختصة لمعاينة المواقع المقترحة ودراسة إمكانية استغلالها.

كما تم تقديم عرض حول مدى تقدم مراحل دراسته على مستوى الولاية. حيث شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من الدراسة والمصادقة على جميع مخططات شغل الأراضي عبر كافة البلديات. بالتنسيق مع المصالح المعنية.

