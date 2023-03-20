رمضان ووضع الجالية على طاولة اجتماع الوزراء

حيث يتعلق الأول بتموين السوق بالمواد الأساسية، خلال شهر رمضان الكريم، لسنة 2023. والثاني بمدى تقدم مشاريع تحلية مياه البحر والتزويد بالمياه الصالحة للشرب، كما سيتناول الاجتماع الوضع الحالي، للجالية الجزائرية بالخارج.

كما عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، اجتماعا وطنيا ضم مختلف المهنيين والفاعلين في شعبة الدواجن، بمناسبة شهر رمضان.

وحسب بيان للوزارة ركز وزير الفلاحة في ذات الإجتماع على أهم الإجراءات المتخذة لترقية تطوير شعبة الدواجن واللحوم البيضاء. وذلك ابتداء من توفير أهم المدخلات سواء العضوية أوتغذية الأنعام وتوفيرها بأسعار مدروسة من طرف الديوان الوطني لتغذية الأنعام.

كما ثمن ممثلو المهنة تلك الإجراءات التي تساهم بصفة مباشرة في ضبط الشعبة والتحكم في تشكيلة السعر المرجعي للإنتاج.

وخلال الإجتماع تم الاتفاق على العمل بصفة مشتركة على ضبط السوق للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بتوفير منتوج ذو جودة بأسعار في المتناول.

وخلص الإجتماع بإتفاق بين الفيدرالية الوطنية لشعبة الدواجن والديوان الوطني الجزائري لتغذية الانعام على المحافظة على أسعار اللحوم البيضاء بـ 350 دج/كلغ طيلة شهر رمضان.

بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 540 نقطة بيع من تنظيم المجمعات الاقتصادية العمومية التابعة للقطاع عبر كافة التراب الوطني.