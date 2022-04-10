قناة النهار رمضان 2022..جمعيات خيرية تقدم وجبة “السحور” لأشخاص يبيتون العراء بقلم قناة النهار نشر في 10 أفريل 2022 - 16:45 مجتمع شارك غرِّد أرسل 40 0 رمضان 2022..جمعيات خيرية تقدم وجبة “السحور” لأشخاص يبيتون العراء إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/HL9PW برامج النهار في رمضان اقرأ أيضا احفظ معنا: مع الشيخ "عمار مايدة" سورة هود من الآية 88 إلى الآية 89 قناة النهار 02 أفريل مفيدة عداس: لابد من مرافقة أخصائيين نفسانيين في كل برامج التجارب الإجتماعية لمعالجة الحالات المعقدة قناة النهار 10 أفريل بلماضي لصحفية .. تعرفي بالون مليح قناة النهار 28 مارس طيب معانا / كريب بالشومبينيون وكيك بالزبيب..بنيينة قناة النهار 23 مارس طالع هابط: هبة تضامنية من قبل عمال النظافة من اجل جزائر نظيفة قناة النهار 22 مارس أسرار : آية التيمم قناة النهار 06 أفريل لن تصدّق أنك في الجزائر .. بحيرة الملاح في الطارف تسحر هواة الطبيعة !! قناة النهار 27 مارس "عفاف توجه رسالة لأختها بحسرة: "حطمتيني وحرمتيني من يما مانسمحلكش قناة النهار 05 أفريل طيب معانا مع "الشاف أمين" والمؤثرة "مريم سبايبي" :حساء البطاطا وسلطة الأرز بالبرغل وبوراك بالموز قناة النهار 08 أفريل دعاء اليوم الخامس من الشهر الفضيل قناة النهار 06 أفريل